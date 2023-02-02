Uyku sorunu yaşayanlarda fiziksel sorunlar da artıyor

Araştırmalara göre ileri yaştaki yetişkinlerin yaklaşık yüzde 40'ının uyku güçlüğü yaşadığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Berhan Bayram, "Uyku bozuklukları, yaşlı popülasyonda bilişsel ve fiziksel işlevlerde azalma, aile ve sosyal ilişkilerde bozulma, artan ağrı ve düşme riski gibi travmalarda artış dahil olmak üzere bir dizi sağlık sorununa neden oluyor" dedi.



Eklemlerinde kireçlenme olan kişilerde uyku sorunlarının ağrı semptomlarıyla ilişkili olduğunu ifade eden Yataş Uyku Kurulu Üyesi Dr. Berhan Bayram, bu konudaki araştırmaları şöyle aktarıyor: "Araştırmacılar, kireçlenmeye bağlı uyku problemlerini konu alan bir çalışmada, uyku bozukluklarının daha çok diz ağrısı, düşük eğitim seviyesi, sağlığına daha az önem verme ve daha düşük fiziksel aktivite ile ilgili olduğunu saptadı. Yapılan çalışmalar, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun yüzde 59'unun kireçlenmeden kaynaklanan kronik ağrı yaşadığını ortaya koydu. Kronik ağrısı olan hastalarda uyku bozukluklarını ve günlük işleyişi inceleyen bir çalışmada; uyku bozukluğu fazla olanlarda sakatlık riskinin ve fiziksel sorunların arttığı saptandı. Deneysel bir çalışma, sağlıklı yetişkinlerde uyku yoksunluğunun hiperaljezik (ağrı duyusunu arttıran) bir etkiye sahip olduğunu ve uyku düzeninin geri kazanılmasının analjezik (ağrı duyusunu azaltan) bir etkiye sahip olduğunu gösterdi. Kronik ağrı ve uyku bozukluğu arasındaki karşılıklı ilişki incelendiğinde ise beynin belirli bölümlerinin hem ağrı hem de uyku-uyanma ile ilişkili olduğu saptandı."