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02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:38:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:41:00

Uyku hali ve terleme yüksek şeker belirtisi

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Uzmanlar, bayramda dikkatsiz beslenmenin özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Dengesiz beslenme sonucu bayramda yaşanabilecek rahatsızlıklara dikkati çekti.

Uzmanlar, bayramda dikkatsiz beslenmenin özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerde ciddi sorunlara yol açabileceğini belirtti. Dengesiz beslenme sonucu bayramda yaşanabilecek rahatsızlıklara dikkati çeken Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Adnan Yay, "Yaklaşık 30 gün boyunca uzun saatler aç kalan vücut Ramazan Bayramı'nın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan bol şeker ve yağ içeren besinleri hızlıca tüketecek. İkramlara bir de geniş kahvaltı masaları ile akşam yemekleri eklenince yaşanılan mide-barsak problemleri ötesinde özellikle diyabet, hiperlipidemi ve kalp hastalarında şeker yüksekliği ya da düşüklüğü koması, kalp krizi gibi hayati risk oluşturan durumlarla karşılaşabiliriz. Bunun yanı sıra kan şekerinde olan yükselmelere bağlı olarak ağız kurumasında artış, çok su içme, sık idrara çıkma, görme bulanıklığı, terleme, halsizlik, uyku hali, ellerde ve ayaklarda uyuşma, yanma ve karıncalanma gibi belirtilerde de artış olabilir" dedi.

Etiketler : Uyku hali Uzm. Dr. Adnan Yay iperlipidemi ve kalp hastaları
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