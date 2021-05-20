Uyku apnesi olanlarda korona daha ölümcül

50 yaş civarındaki 5 erkekten birinde görülen obstrüktif uyku-apne sendromu uyku sırasında sık sık görülen solunum durmalarıyla kendini gösteren bir uyku bozukluğu. Uyku apnesinin spesifik belirtileri olmadığı için hastaların yüzde 90'ının hastalıklarından habersiz olduğunu söyleyen Nörolog Prof. Dr. Hakan Kaynak, "Uyku apnesi hem gece boyunca oksijen düzeyini düşürdüğü hem de hastaların obez ve diyabet olması nedeniyle Kovid-19'un ağır seyretmesine ve sonuçların ölüme kadar gitmesine sebep oluyor" diyor. Kovid-19 vakalarında hastalığın ağır seyretmesi ile oksijen düzeyi ve obezite arasındaki ilişkiye dikkat çeken Prof. Dr. Kaynak, şunları söylüyor: "Hem uyku apnesinin hem de Kovid-19'un ölümcül sonuçları arasında damar hastalıkları önemli bir yoğunluk gösteriyor. Damar tıkanıklıklarına bağlı komplikasyonlara her iki hastalığın seyri sırasında da sık rastlanıyor. Uyku apnesi olan hastalar koronavirüs açısından riskli grup arasında yer alıyor. Ayrıca gece boyunca zaten düşük olan oksijenasyonun apneler nedeniyle daha da bozulmasına ve sonucunda zaten bu grupta sık görülen damar tıkanıklıklarının daha sıklaşmasına neden oluyor."

