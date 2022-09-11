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11 Eylül 2022 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:11 Eylül 2022 Pazar 09:05:00

Uyku apnesi daha çok erkeklerin sorunu

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Dünya çapında milyonlarca kişi uyku apnesi yaşıyor. Bu problemin en yaygın belirtilerinden biri horlama.

Dünya çapında milyonlarca kişi uyku apnesi yaşıyor. Bu problemin en yaygın belirtilerinden biri horlama. Başlı başına bir rahatsızlık olarak kabul edilen horlama ve uyku apnesinin erkeklerde 3 kat daha fazla görüldüğünü belirten Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı iki sorun için de tedavinin mümkün olduğunu söyledi. Çene ve Yüz Protezi Uzmanı Dr. Tuğrul Saygı, uyku apnesi sıklığının cinsiyet, meslek ve yaş gruplarına göre değişkenlik gösterdiğini ifade ederek "Birçok uyku bozukluğu rahatsızlığı gibi uyku apnesi de tespiti zor hastalıklar arasında yer alıyor. İnsanların gözardı ettiği gündelik rahatsızlıklar apnenin belirtisi olabilir. Örneğin kadın hastaların yüzde 70'i baş ağrısı ve depresyondan şikayet ederken, erkeklerin yüzde 80'i de gün içinde uykulu olmaktan yakınıyor. İki cinsiyette de görülen belirtilerin başında ise horlama geliyor. Sürekli horlamak uyku apnesinin tespiti için kapı aralıyor. Aslında sürekli horlamak uyku apnesinin tespit edilmesine kapı aralarken bu iki sorun için de tedavi mümkün" dedi.


Etiketler : Uyku apnesi Dr. Tuğrul Saygı horlama
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