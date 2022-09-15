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15 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:15 Eylül 2022 Perşembe 09:00:00

Uyku apnesi ani ölüm riskini arttırıyor

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İnsan ömrünün ortalama üçte birini oluşturan uyku, sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor.

İnsan ömrünün ortalama üçte birini oluşturan uyku, sağlıklı bir yaşam için büyük önem taşıyor. Uykunun bozulması veya uyku sırasında yaşanan rahatsızlıklar, çeşitli hastalıkları beraberinde getiriyor. Türkiye'de görülen en yaygın uyku rahatsızlıklarının başında uyku apnesi sendromu gelmektedir. Dikkat edilip tedavi edilmezse ölümcül riskler doğurabiliyor. Kızılay Kartal Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. M. Burak Uçar, "Uyku apnesi, horlamanın eşlik ettiği en önemli uyku bozukluklarından biridir ve uykuda solunumun 10 saniye ve üzerinde durması olarak ifade edilebilir. Bu durum saatte 5 kez ve üzerinde gerçekleşirse uyku apnesi sendromu olarak ifade edilmektedir. Hafif, orta ve ağır şiddette olan tipleri bulunmaktadır. Dil kökü ve yumuşak damağın veya aşırı büyümüş bademciklerin hava yolunu tıkaması sonucunda uyku apnesi gelişebilir. Uyku apnesi olan kişilerin çok önemli bir kısmında horlama şikâyeti bulunur" diye konuştu. Uyku apnesinin çok tehlikeli sonuçları olabileceğini belirten Uzm. Dr. M. Burak Uçar, "uyku apnesi ile birlikte nefes almanız durduğu zaman kandaki oksijen miktarı düşer, buna karşılık karbondioksit ve asit birikimi miktarı ise artar. Bu durum kalp, kan damarları ve sinir sisteminizin daha fazla çalışmasına yol açar. Bu da yüksek tansiyon,ritim bozukluğu, kalp yetmezliği, kalp krizi , inme (felç) riskinin sağlıklı kişilere göre daha fazla sıklıkta görülmesine sebep olur. Direksiyon başında ani uyuya kalma sonucu trafik kazası geçirme riski, dikkat dağınıklığı, depresyon ve hafıza problemlerinin de görülme riski ciddi oranda artar" diye konuştu.

Etiketler : Uyku apnesi ani ölüm Uzm. Dr. M. Burak Uçar
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