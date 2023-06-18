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18 Haziran 2023 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 07:45:00

Ürtiker tedavisinde antidepresan kullanılabilir

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Ürtiker, bahar aylarıyla birlikte çok sık görülür. Tedavisinde ise, antidepresan kullanılabilir.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Gülbiye Güler, "Ürtiker derin dokuları tutarsa buna anjiyoödem denir. Bunda dudaklarda, göz kapaklarında, el ve ayak tabanlarında şişmeler meydana gelir. Alerjik bir deri hastalığı olan ürtikerin bahar aylarıyla birlikte çok sık görülür. Bahar aylarında özellikle solunum yollarıyla vücuda alınan polenler ürtikere yol açar. Deri dışında sindirim sistemi ve solunum yolları tutulumu olursa karın ağrısı, midede dolgunluk hissi gelişir. Solunum yollarında ise seste çatallanma hissi, yutkunurken takılma hissi, nefes darlığı ve hastada panik hali görülür. Anjiyoödemde hayati tehlike olabildiğinden acil müdahale gerektirir. Çok nadiren de anafilaksi ve hipotansiyon oluşabilir" dedi. Dr. Gülbiye Güler "Fiziksel ürtikerlerin tedavisinde sürtünme, sıcak, soğuk, su ve güneş gibi etkenlerin uzaklaştırılması ile ürtiker kontrol altına alınabilir. Gıda ve gıda katkı maddelerinin ürtikeri tetikleyeceği belirtilerek diyet günlüğü tutması önerilebilir. Şüpheli besinlerin uzaklaştırılması diyeti yararlı olabilir. Uyku bozukluğu ile giden ürtikerlerde antidepresanlar da kullanılabilir. Yerel tedavide ılık veya soğuk banyo, duşlar, soğuk yaş pansuman sınırsız önerilir" diye konuştu.

Etiketler : ürtiker tedavi antidepresan deri hastalığı
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