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06 Nisan 2023 Perşembe 19:30:00 - Güncelleme:06 Nisan 2023 Perşembe 19:30:00

Ulusal kan stokları asgari seviyenin altına düştü, Kızılay çağrı yaptı

Kaynak: AA

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Türk Kızılay, ulusal kan stoklarının asgari seviyenin altına düştüğünü bildirerek kan bekleyen hastaların mağduriyet yaşamaması için kan bağışı çağrısında bulundu.

Türk Kızılayın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Ulusal kan stoklarımız asgari seviyenin altına düşmüştür. Her yıl ramazan ayında yaşanan kan bağışlarındaki düşüş, afet illerimizde kan bağışı alınamaması ancak ihtiyacın sürmesi, ülkemizdeki tüm hastanelerde kan ihtiyacının artması sonucu kan stoklarının azalması nedeniyle, kan bekleyen hastalarımızın mağduriyet yaşamaması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Kızılay, ulusal güvenli kan temininden sorumlu tek kuruluştur."

Kan bağışında bulunmak isteyenler "kanver" adresi üzerinden de kendilerine en yakın kan bağışı noktasından randevu alabiliyor.

Etiketler : Türk Kızılay ulusal kan stokları asgari seviye

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