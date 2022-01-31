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31 Ocak 2022 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 08:00:00

Ülkemizde ölümlerin ikinci nedeni: inme

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Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Ahmet Yabalak, inme hastalığının ülkemizde hastalık ölümlerinde ikinci sırada yer aldığını ayrıca Korona virüsüne yakalananlarda inme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Dr. öğretim üyesi Ahmet Yabalak, inme hastalığının ülkemizde hastalık ölümlerinde ikinci sırada yer aldığını ayrıca Korona virüsüne yakalananlarda inme riskinin yüksek olduğunu söyledi.

İnme'yi, damarsal olaylar nedeniyle ani gelişen beyin hücrelerinde hasara ve buna bağlı bulgulara neden olan bir hastalık olarak tanımlayan Dr. Yabalak, "5 hastanın dördünde neden, damar tıkanıklığı iken birinde kanamadır. İnme için en önemli risk faktörleri ileri yaş, hipertansiyon, diyabet, hiperkolesterolemi, sigara ve alkol kullanımı, kalp hastalıkları, aterosklerotik damar hastalıkları, atriyal fibrilasyon ve daha önce geçirilmiş inme olmasıdır" dedi.

Etiketler : Düzce Üniversitesi Tıp Fakültes öğretim üyesi Ahmet Yabalak inme
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