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22 Şubat 2023 Çarşamba 12:29:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 12:29:00

Uğur Turan; Sağlık Turizmi eşittir güven

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Sağlık Turizmi alanında adından sıkça söz ettiren Uğur Turan; Başarının tek sırrı var o da işinizi iyi yapmaktır. Güven herşeyin temeli olmalı özellikle konu sağlık ise” dedi.

Uğur Turan; ''Dental Estetik'' ailesi olarak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türk Cumhuriyetleri, Arap Yarımadası'ndan ortalama ayda 1000'in üzerinde başarılı operasyon gerçekleştirmekteyiz. Gelen hastalarımız ile referansa dayalı güçlü bir güven bağımız var. Hastalarımızı birçok tetkiklerden geçirerek en iyi tedavi yöntemlerini belirlemekteyiz. Sağlıklı bir tedavinin yanında estetik bir görünümü de önemseyerek hareket etmekteyiz'' dedi.

Uğur Turan; ''Hastalarımız hem sağlık hem de tatili bir arada gerçekleştirmeyi istiyorlar. Sağlık Turizm alanında etkin tedavi yöntemi ve maliyet seçeneklerini taahhüt ederek hastalarımıza sunuyoruz. Gelen talepler doğrultusunda da hedeflerimizi ve başarı rotamızı buna göre ayarlıyoruz'' dedi.

Alanında uzman doktorlarımız, profesyonel personelimiz ile ilk prensibimiz hasta ile aramızdaki güven bağı ve hastanın mutlu bir şekilde ülkesine dönmesini sağlamaktır.

Uğur Turan ''Dental Estetik'' ile başarılarına başarı katıyor.

Uğur Turan; Türkiye, sağlık sektöründe son 20 yılda yaptığı sektörel yatırımlar ile dünyada ismini duyurdu. Kaliteli hizmet anlayışı ile geliştirilen ve yeni nesil teknolojileri bünyesinde barındıran özel ve devlet hastaneleri ile sağlık sektöründe rekabet üst düzeye çıktı. Ülkemizdeki bu gelişim İnsanların kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi ve daha nitelikli tedavi görmesi açısından son derece önemlidir. Saygın ve güçlü ağımızla hastalarımıza en kaliteli hizmeti vermeye özen gösteriyoruz. Standartlarımızı belirlerken en önemli kriterimiz "Önce İnsan" oldu. Bu anlayış doğrultusunda hizmet verebilmek adına sistemimizi kurguladık'' dedi.

Etiketler : Uğur Turan Türkiye sağlık sektörü Dental Estetik

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