Üçlü salgına karşı maske takın

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, son 15-20 gündür üst solunum yolu salgını olduğunu, bunun kökenine bakıldığında Amerika ve Kuzey Avrupa'da yaklaşık 2 aydır salgın yaşandığını anlattı. Akkoyunlu, burada özellikle çocuklarda alt solunum yollarını tutan Respiratuar Sinsityal Virüs (RSV), grip etkeni olan influenza ve Kovid-19 virüslerinden kaynaklanan "üçlü salgın"dan bahsedildiğini söyledi. Bu virüslere karşı alınması gereken önlemlere değinen Akkoyunlu, "Maske takmak ciddi bariyer oluşturuyor. Bulunduğumuz ortamın sık havalandırılması, kalabalık olmaması, el hijyeni önemli. Bu dönemlerde dengeli beslenmek, mevsim sebzelerini tüketmek, yeterince vitamin almak gerekiyor. En önemlisi uyku düzenini sağlamak, bir de düzenli egzersiz yapmak. Bunları sağlarsak savunma sistemimizi güçlendirmiş oluruz" önerilerinde bulundu.