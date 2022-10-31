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31 Ekim 2022 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:31 Ekim 2022 Pazartesi 07:30:00

Tuvalet eğitiminde olumsuz ifadeler kullanmayın

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Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Dr. Şebnem Gümüşçü, tuvalet eğitiminin çocuklar ve ebeveynler için yeni bir dönemin başlangıcı ve zorlu bir süreç olduğunu söyleyerek, "Çocuklarda tuvalet eğitimine 18 aylıktan önce başlanmamalıdır.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Dr. Şebnem Gümüşçü, tuvalet eğitiminin çocuklar ve ebeveynler için yeni bir dönemin başlangıcı ve zorlu bir süreç olduğunu söyleyerek, "Çocuklarda tuvalet eğitimine 18 aylıktan önce başlanmamalıdır. Ayrıca tuvalet eğitimi 3 yaşından daha geç de olmamalıdır. Tuvalet eğitimine yanlış zamanda başlanması ve tuvalet eğitimi döneminde yanlış tutum sergilenmesi çocuğun ilerleyen dönemlerde özgüven eksikliği yaşamasına, yeniliklere açık olmamasına, yaşıtlarıyla olumsuz ilişkiler kurmasına yol açabilir" dedi. Çocuklarla tuvalet eğitiminde olumlu iletişim kurulması gerektiğini kaydeden Gümüşçü, tuvalet eğitiminde yapılmaması gerekenlerin değil, yapılması gerekenlerin söylenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Etiketler : Tuvalet eğitimi 3 yaşından daha geç de olmamalı Dr. Şebnem Gümüşçü
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