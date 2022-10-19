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Turp ve bal doğal öksürük şurubu
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19 Ekim 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 08:30:00

Turp ve bal doğal öksürük şurubu

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Soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu "Sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketirsek çocukları hormonlu gıdalardan uzak durmuş oluruz" dedi.

Soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu "Sebze ve meyveleri mevsimine göre tüketirsek çocukları hormonlu gıdalardan uzak durmuş oluruz" dedi. Doğal öksürük şurubu tarifi veren Karakullukçu, "Bu şurup bir turp, tane karabiber ve balı içeren tariftir. Turpu oyup dibine tane karabiberi koyalım, içine balı döküp bir geniş kaba alalım. Sabah kalktığımızda doğal öksürük şurubu hazır, günde 4 tatlı kaşığı verebilirsiniz. Bir yaşın altındaki çocuklara vermiyoruz çünkü bal ile hazırlıyoruz. Bir de burnundan akıntı eksik olmayan, gece burun tıkanıklığından uyuyamayan çocuklar için önerimizde var. Bir soğanı soyun ve 4'e bölün. Yatağın başucuna asın, bir nebze akıntıyı hafifletir. İçinize sinmeyen her durumda, uykuyu bölen öksürük, 1 haftayı geçen grip nezle halinde mutlaka doktora başvurun" diye konuştu.

Etiketler : TURP VE BALLA DOĞAL ÖKSÜRÜK ŞURUBU Uzm. Dr. Nazlı Karakullukçu Soğuk havalar
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