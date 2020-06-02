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02 Haziran 2020 Salı 10:57:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 10:57:00

Türkiye'den sağlık alanında flaş bir hamle daha! Tam üye oldu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyinin 27 Mayıs'taki toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Türkiye, ilaç alanında dünyadaki kuralları belirleyen Uluslararası Uyum Konseyine tam üye oldu.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) tam üyelik başvurusu, Uluslararası Uyum Konseyinin 27 Mayıs'taki toplantısında oy birliğiyle kabul edildi.

Bu sayede Türkiye'de ruhsatlandırılan beşeri tıbbi ürünlerin, yapılan klinik çalışmaların, yürütülen farmakovijilans faaliyetlerinin uluslararası standartları karşıladığı tescil edildi.

Konseye, Kasım 2017'den beri gözlemci statüsünde katılan TİTCK, üyelik kriterlerinin tamamını yerine getirerek ABD (FDA), Avrupa Birliği (EMA), Japonya (PMDA), İsviçre (Swissmedic), Kanada (Health Canada), Singapur (HSA), Güney Kore (MFDS), Çin (MNPA), Tayvan (TFDA), Brezilya (Anvisa) gibi ilaç otoritelerinin yanında tam üye olarak yerini aldı.

Türkiye, bundan sonraki süreçte dünyadaki ilaç geliştirme ve üretim süreçlerinde aktif rol oynayacak, küresel ilaç endüstrisinde söz sahibi olacak.

İlaç konusunda sayılı otoriteler arasında yerini alan TİTCK, Uluslararası Uyum Konseyinin teknik kılavuzlarına uyum sağlamakla kalmayacak, bunların oluşturulmasına da katkı verecek.

Tam üyelik, Türk ilaç sektörüne uluslararası alanda itibar ve saygınlık katmanın yanı sıra uluslararası ticarete olumlu yansıyacak.

TİTCK, 2018'de de Uluslararası İlaç Denetim Birliğine (PIC-s) tam üye olarak denetim alanındaki standartlarını uluslarası alanda tescil ettirmişti.

ULUSLARARASI UYUM KONSEYİ

ABD, Avrupa Birliği ve Japonya ilaç otoritelerince 1990'da kurulan Uluslararası Uyum Konseyi (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use-ICH), yayınladığı kılavuzlarla, ilaçların etkili, güvenli ve yüksek kalitede olduğunu garanti etmek için dünya çapında regülasyonların uyumlaştırılmasını amaçlıyor.

Konsey, halihazırda tüm dünyada ilaç regülasyonlarını yayımlayan, düzenleyen ve yönlendiren temel kuruluş olma özelliği taşıyor.

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