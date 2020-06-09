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09 Haziran 2020 Salı 11:16:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 11:16:00

Türkiye'deki sağlık turizmine 'deniz yolu' da açıldı

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Sağlık turizmi kapsamında tedavi için Türkiye'yi seçen hastalar ile refakatçileri sadece hava veya kara yoluyla değil, Mersin Taşucu Limanı ve Sakarya Karasu Limanı'ndan da ülkeye giriş yapabilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) ile 81 ilin valiliğine "Kovid-19 Pandemisi Süresince Uluslararası Sağlık Turizmi Kapsamında Ülkemize Gelecek Hasta ve Hasta Yakınları Hakkındaki Tedbirler" başlıklı yeni bir yazı gönderildi.

Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele süresince Türkiye'den sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabul şartları, Türkiye'ye girişleri, hastaneye yatış, tedavi, taburculuk ve izolasyon kuralları ile hasta ve refakatçilere yönelik tedbirler yer aldı.

Deniz yoluyla girişler Mersin ve Sakarya'dan

Buna göre, sağlık turizmi için yurt dışından Türkiye'ye hava yolu ile mevcut giriş noktalarına İzmir Adnan Menderes Havalimanı ile Adana Havalimanı da dahil edildi.

Yurt dışından gelecek hastalar ile yakınları, bu iki havalimanı ile birlikte İstanbul, İstanbul Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Antalya Havalimanlarından Türkiye'ye giriş yapabilecek.

Kara yoluyla giriş için ise Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısı ile Habur Hudut Kapısı, uluslararası hastalara açık olacak.

Hasta ve refakatçileri için kara ve hava yolunun yanı sıra deniz yolu ile giriş noktaları da belirlendi.

Deniz yoluyla gelecek hastalar, Mersin Taşucu Limanı ve Sakarya Karasu Port Limanı'nı kullanabilecek.

Yurt dışından gelecek hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelere ilişkin de düzenleme yapıldı. Bu hastanelerde bilgisayarlı tomografi, MR, ve üçüncü basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bulunması şartı aranmayacak.

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