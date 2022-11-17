VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kurtulmuş: Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi gerçekleşti
Yurda kaçak girmek isteyen 19 kişi yakalandı
Kremlin: BM, Rus tarım ihracatındaki sorunlar için güvence verdi
Zelenskiy: Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimse yüzde 100 bilmiyor
Ulusal Staj Programı'na 400 bin başvuru bekleniyor
Ambulans uçak, 2 günlük bebek için havalandı
İsrail'de bakanlıkların dağıtılması konusundaki anlaşmazlık hükümetin kurulmasını engelliyor
Rusya: Ankara'daki CIA-Rus istihbaratı görüşmesinde "hassas konular" ele alındı
Zelenskiy, Polonya'ya düşen füzenin kime ait olduğunu kimsenin yüzde 100 bilmediğini söyledi
Aliyev: Karabağ'da yaşayan ve yaşamak isteyenlerle konuşmaya hazırız
Beyoğlu'ndaki terör saldırısında bombacı teröristin örgüt bağlantıları çözülüyor
Almanya'nın ihracatının gelecek yıl yüzde 2 düşmesi bekleniyor
İran'dan yurda giren 2 teröristten biri ölü, diğeri sağ olarak ele geçirildi
Emine Erdoğan'dan Endonezya Devlet Başkanı'nın eşine teşekkür
HDP'li Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin rapor Genel Kurulda
Tahıl koridoru krizi 'lider diplomasisi' ile aşıldı
Rus döviz piyasasında "dost ülkelerin" para birimlerinin payı artarken, doların payı düşüyor
ABD, İran Radyo ve Televizyon Kurumundan isimleri yaptırım listesine aldı
Trablus'ta uçaktan inmeyi reddeden Dendias, Bingazi'de Hafter'le görüştü
Arnavutluk, Thodex'in kurucusunu Türkiye'ye iade edecek
Başkan Erdoğan, Netanyahu ile telefonda görüştü
Tahıl koridoru görüşmeleri İstanbul'da gerçekleştirildi
İspanya'da demografik çöküş alarm veriyor
Rusya: Taraflardan itiraz gelmediği için Tahıl Anlaşması 120 gün uzatıldı
17 Kasım 2022 Perşembe 15:54:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 15:54:00

Türkiye'de prematüre doğum oranı artıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Betül Acunaş, Türkiye'de her 100 bebekten 15'inin prematüre doğduğunu söyledi.

Dünya Prematüre Günü dolayısıyla TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Anabilim Dalı'nda düzenlenen etkinliğe, prematüre doğan ve sağlıklı bir şekilde hayatını sürdüren çocuklar, aileleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Prof. Dr. Acunaş, burada yaptığı konuşmada, 37 gebelik haftasını tamamlamadan doğan bebeklerin prematüre olarak tanımlandığını, bebek ne kadar erken doğarsa sorunların ona bağlı olarak arttığını belirtti.

Acunaş, Dünya Prematüre Günü'nün prematüre doğumlar ve sonraki sürecin anlaşılması açısından önemli bir farkındalık günü olduğunu ifade etti.

Prematüre doğan bebeklerin çok zor ve meşakkatli bir sürecin ardından yaşama tutunduğunu dile getiren Acunaş, "Hepimizin amacı bu bebeklerimizi hayatta tutabilmek ve sorunsuz yaşamasını sağlamak. Sorunlar az değil, çok zor süreçlerden geçiliyor. Bu süreçte büyük emek veren sağlık çalışanlarını kutluyorum." dedi.

Erken doğum görülme oranının arttığını belirten Acunaş, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her 100 bebekten 15'i prematüre doğuyor, bu oran giderek de artıyor. Yüzde 11'lerdeydi, günümüzde yüzde 15'lere doğru çıktı. Çünkü yardımlı üreme teknikli, tüp bebek gibi teknikler giderek artıyor. Şu anda en önemli bebek ölüm nedeni. Yenidoğan ölümlerinin ilk sırasında prematüre bebeklerin sorunları ortaya çıkıyor. Yaşam sınırımız 23 hafta, en riskli grup 32 haftadan önce doğan bebekler. 30 haftadan önce doğduysa risk daha çok artıyor."

Prof. Dr. Acunaş, annenin mevcut hastalıklarının prematüre doğum riskini artırdığını, gebelik sürecinde sigara içilmesinin prematüre doğum ihtimalini yükselttiğini sözlerine ekledi.

Etiketler : erken doğum prematüre doğum oranı
Yakalandım

Yakalandım
İspanya'daki hedef en az 6 madalya

İspanya'daki hedef en az 6 madalya
Siyahlar içinde

Siyahlar içinde
Alice geri dönüyor

Alice geri dönüyor
Abiye vefa

Abiye vefa
ABD yolcusu

ABD yolcusu
Siyah Kuğu Wilma

Siyah Kuğu Wilma
Perde dikti

Perde dikti
Keşke oynamasaydım

Keşke oynamasaydım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX