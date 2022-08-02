Türkiye'de kaç maymun çiçeği vakası var?

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02 Ağustos 2022 Salı 12:29:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 12:29:00

Türkiye'de maymun çiçeği vakası 5'e yükseldi

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 5 maymun çiçeği virüsü hastasının tespit edildiğini ve bu hastalardan 4'ünün iyileştiğini, bir hastanın ise izolasyonda olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi, bir hastamız ise izolasyonda." dedi.

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bir sorunlarının bulunmadığını dile getiren Koca, "Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır." diye konuştu.

Kovid-19 salgınında, ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu kaydeden Koca, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğuna ancak hastalarda hafif seyrettiğine işaret etti. Bakan Koca, "Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin soruya da "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını verdi.

PERU'DA MAYMUN ÇİÇEĞİNDEN İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞTİ

Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.

Peru, Latin Amerika ülkeleri içinde Brezilya'nın ardından maymun çiçeği vakası kaynaklı ölümün yaşandığı ikinci ülke oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

Etiketler : Bakan Koca DSÖ maymun çiçeği vakası
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