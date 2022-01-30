Türkiye'de her 4 çocuktan 1'i obezite

Beslenme alışkanlıkların değişmesi hazır gıda, mevsim dışı meyve ve sebze tüketimi, hareketsizlik gibi birçok nedenle ortaya çıkan obezitenin sebep olduğu sağlık problemleri saymakla bitmiyor. Tüm dünya nüfusunu sağlık açısından olumsuz etkileyen obezite ile ilgili önemli uyarılarda bulunan Diyetisyen Dilem İrkin Koçan, Türkiye'de özellikle son 10 yıldır hem çocuklarda hem de yetişkinlerde obezite görülme sıklığının çok fazla arttığını ve artık her 4 çocuktan 1'inin obezite olduğunu vurguladı. Diyetisyen Dilem İrkin Koçan ayrıca obezitenin büyüme ve gelişme hormonlarını olumsuz etkilediği için çocukların erken yaşta ergenliğe girdiğini söyledi.

