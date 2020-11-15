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15 Kasım 2020 Pazar 13:51:00 - Güncelleme:16 Kasım 2020 Pazartesi 17:27:00

Türkiye'de diyabet görülme yaşı düştü

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Dünyada yaklaşık 463 milyon diyabetli hasta bulunurken, bu sayının 2045'e kadar 700 milyonu bulması bekleniyor.

İstatistiklere göre 40-44 yaş grubundan itibaren nüfusun en az yüzde 10’u diyabetli ve bu veriler Türkiye’de diyabetin 1998 yılına göre yaklaşık olarak 5 yaş daha erken başladığını gösteriyor. Altınbaş Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Program Başkanı Öğr. Gör. Özlem Karagöl, diyabet tedavisinde sağlıklı beslenme ve düzenli doktor kontrollerinin önemli olduğunu vurgulayarak, “Diyabet tedavisini sağlıklı yaşamın adımları olarak düşünüp, sağlıklı yaşam için fırsata dönüştürülebiliriz” dedi. Ciltte kuruluk veya çatlak oluşumu varsa kan şekerinin hedefte tutulmasının önemli olduğunu belirten Öğr. Gör. Özlem Karagöl, “Kan şekeri yükselirse, kesikler, yaralar ve açık yaraların iyileşmesi uzun sürebilir. Kan şekerinizi hedef aralıkta tutmak, enfeksiyonları ve daha ciddi sorunları önlemede en önemli etkendir” dedi. Diyabet hastalarında düzenli egzersiz ve sporun mutlaka hayatın bir parçası olması gerektiğini vurgulayan Karagöl, “Bunun nedeni düzenli egzersizin hem kilo vermeye katkı sağlaması, hem de insülin direncini ortadan kaldırması. Gün içinde yapılacak 40-50 dakikalık yürüyüşler en çok önerilen egzersiz türü” ifadelerini kullandı. 

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