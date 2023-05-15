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Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 35 bin 795 oldu
15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:15:00

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 1 milyon 35 bin 795 oldu

Kaynak: AA

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Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, 2022'de 1 milyon 35 bin 795 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022'de canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl canlı doğan bebeklerin yüzde 51,4'ü erkek, yüzde 48,6'sı kız olarak dünyaya geldi.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2,38 çocukken, 2022'de 1,62 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Etiketler : tüik bebek çocuk doğurganlık
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