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18 Haziran 2020 Perşembe 19:14:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 19:14:00

Türkiye ve Rusya arasında ortak aşı çalışmalarına ilişkin bir görüşme daha yapıldı

Kaynak: AA

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Aşı Bilim Kurulu üyeleri, Rusya Federal Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Servisi yetkilileriyle iki ülke arasında ortak aşı geliştirilmesi konusunda üçüncü kez video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirmek için Rusya Federasyonu ile yapılan iş birliği kapsamında, Türk ve Rus bilim insanları yeniden görüştü.

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe başkanlığındaki Aşı Bilim Kurulu üyelerinden oluşan heyet ile Rusya Federal Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Servisi (Rospotrebnadzor) heyeti arasında ortak aşı geliştirme konusundaki görüşmelerin üçüncüsü video konferans yöntemiyle yapıldı.

Bakan Yardımcısı Meşe, görüşmede Türkiye'deki güncel Kovid-19 rakamlarına ilişkin bilgi verdi. Toplantıda yer alan TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, kurumun çalışmalarını ve projelerini içeren bir sunum yaptı.

Aşı Bilim Kurulu üyelerinin de katılım sağladığı görüşmede, Türkiye'deki aşı çalışmaları ve iyi klinik uygulama örneklerini içeren sunumlara yer verildi.

Türk ve Rus heyetlerin karşılıklı soru cevapları ile devam eden toplantının dördüncüsünün temmuzun ikinci haftasında yapılması planlanıyor.

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