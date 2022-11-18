Türk kadını menopoza daha erken yaşta giriyor

Menopozun yaklaşık 6-8 yıllık süreyi kapsadığını vurgulayan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Opr. Dr. Sami Şahin, "Dünya çapında menopoz yaş ortalaması 51 iken Türkiye'de 47'dir. Ortalama olarak 45-55 yaş arası menopoz yaşı kabul edilmektedir. Kadınların yüzde 1'i 40 yaş altında menopoza girerler" dedi. Premenopozal ve postmenopozal dönemde kadınların yüzde 75 - 85'i sıcak basmalarından yakındığına dikkat çeken Opr. Dr. Sami Şahin, "Cerrahi olarak yapılan menopozda sıcak basması semptomları daha fazla görülür. 12- 13 defaya kadar görülebilir. Genellikle menopozun ilk 1-2 yılında görülebildiği gibi 5 yıla kadar uzayabilir. Hatta menopozun bütün evrelerinde görülebilir. Aşırı yorgunluk, sigara, kafein, alkol, yağlı- baharatlı yiyecekler ve çevresel faktörler sıcak basmalarını artırır. Bu şikayetleri aşırı olan hastalar için hormon replasman tedavileri, bitkisel ilaçlar, egzersiz önerilebilir. Ağır egzersizden ziyade iş yerinde, bahçe işleri gibi işlerde yapılan hafif egzersizler olarak kabul edilen durumlarda ateş basması üzerine etkisi daha iyidir. Bitkisel anlamda yapılan çalışmalarda karayılan otunun, kırmızı yoncanın menopoz semptomlarını hafiflettiği gösterilmiştir. Vitamin E'nin sıcak basmalarını azalttığı, meme kanseri riskini de azalttığı gösterilmiştir. Akupunkturun menopoz semptomlarını azaltmadığı ama sıcak basmalarını hafifletebildiği gösterilmiştir" ifadelerini kullandı.

