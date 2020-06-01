Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm dünyada hız kesmeden devam ediyor. Almanya’nın Mainz kentinde bulunan BioNTech araştırma şirketi sahibi Prof. Dr. Uğur Şahin korona aşısının klinik çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Şahin, geliştirdikleri aşının laboratuvar testleri tamamladığını, klinik testler için onay aldığını açıkladı. Prof. Şahin, 23 Nisan’da klinik çalışmalar için aşıyı ABD ve Avrupa’da gönüllü insanlara uyguladıklarını belirterek, ilk klinik sonuçlarının temmuz ayı başında almayı beklediklerini ifade etti. Şahin, hedeflerinin hem etkili bir aşı geliştirmek hem de yeterince aşı üreterek, dünya çapındaki ihtiyacı karşılamak olduğunu açıkladı.

Şahin, aşı geliştirme maliyetinin 1,2 ile 1,5 milyar Euro’ya mal olduğunu dile getirdi.

Şahin, Alman devletinin projeye finansal destek olmasını beklediğini açıklarken, "Almanya, tarafından ekonomik destek sağlanırsa aşıyı 6 aydan daha kısa bir zamanda üretebiliriz" ifadelerini kullandı.

Şahin, aşının seri üretime geçmesi durumunda birlikte çalıştıkları şirketlerin üretim kapasitesine değinerek, 100 milyonlarca kutu aşı üretebileceklerini aktardı.

Şahin, geliştirdikleri aşının hastanın bağışıklık sistemini korona virüse karşı güçlendirmek üzere çalıştıklarını aktarırken, bağışıklık sistemine zarar vermeyecek şekilde aşıyı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı.

Şahin, "Her ilacın mutlaka bir yan etkisi vardır. Biz de en az yan etkiyle aşıyı geliştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Şahin, aşının geliştirilmesi için gerekli yasal süreç konusunda devletin destek verdiğini belirterek, ABD ve Avrupa’da aşıların imalat süresine gelmesi için en az 18 ay gerektiğini aktardı. Şahin, şu anda acil durumda olduğumuz için bu süreyi 6 ay gibi kısa bir sürece çekebildiklerini söyledi.

Şahin, "Dünya genelinde korona virüse karşı alınan önlemler konusunda devletler ve insanlar üzerine düşen görevi yerine getirdi. Şimdi Kovid-19’a karşı bilim insanlarının aşıyı geliştirmesi gerekiyor bizde bunun için çalışıyoruz" dedi.

Prof. Şahin, aşı geliştirme sürecine dair, "Gönüllüleri işe alıyoruz ve önce farklı dozlardaki aşıların tolere edilebilirliğini belirliyoruz. İyi tolere edilen bir doz belirledikten sonra, yeterli aşı aktivitesi olup olmadığını kontrol ederiz. Bunlar, esas olarak tolere edilebilirlik ile ilgili bir faz aşı denemesinin yerleşik düzenlemeleridir. Güvenlik ağları var. Deneklere daha yüksek bir doz verilirse, 24 ile 48 saat boyunca tıbbi olarak izlenirler. Yeterli bir gözlem süresinden sonra, test denekleri için dozajın korunmasına, artırılmasına veya belki de azaltılmasına karar verilir" açıklamasında bulundu.