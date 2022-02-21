Tüp bebekte genetik tanı zamanı

'Genetik tanılı tüp bebek yöntemi' gebelikteki düşük risklerini en aza indiriyor, bebeğin genetik hastalıkla doğma riskini ortadan kaldırıyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek tedavisinde genetiğin rolünü şöyle anlattı: "Tüp bebekle gebelik elde etmekte iki ana kural vardır. Birincisi iyi bir embriyo, ikinci ise rahmin bu embriyoyu kabul edecek şekilde hazırlanması. Kişiye özel tüp bebek uygulamalarında çiftlerin yaşı, kilosu, çocuk olmama nedenleri göz önüne alınarak ilaç dozları ayarlanır ve iyi bir embriyo elde edildikten sonra yine kadının hormon değerlerine göre kişiye özel rahim hazırlanıp transfer yapılır. Tüp bebek tedavilerinin kişileştirilmesi çok önemli."



ANNE ADAYI 38 YAŞINI GEÇMİŞSE!

"Bu yöntemlerden biri de 'genetik tanılı tüp bebek'dir" diyen Öner, "Gebelikteki düşük riskleri bu yöntemle en aza inmekle beraber, bebeğin genetik hastalıkla doğma riski ortadan kaldırır. Bu yöntemde; embriyoların dış hücrelerinden 5. günde lazerle biyopsi yapılır ve yeni nesil dizileme yöntemi ile genetiği normal olan embriyo seçilip anne rahmine yerleştirilir. Kadının yaşı 38'den ileri ise, tüp bebek denemelerinde iki kez en iyi kalite beşinci gün embriyosu verilmesine rağmen gebelik elde edilememişse, daha önce düşük öyküsü olan kadınlarda düşüklerden gönderilen genetik örnekte genetik bozukluk varsa, anne veya baba adayında genetik bozukluk öyküsü varsa; bu yönteme başvurabilmek mümkün. Ayrıca yapay zeka ile genetiği en normal embriyo seçimi yapılabilmektedir. Yani bir anlamda bu yöntem embriyo genetik tarama testi gibi kullanılır. Bu şekilde çiftlerin ilk tüp bebek denemesinde gebeliği yakalama şansı da artar" dedi.