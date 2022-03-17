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17 Mart 2022 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 09:00:00

Tüp bebekte genetik göz ardı edilmemeli

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Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin korkulu rüyası olan kısırlığın nedenlerinden biri de genetik özellikler olarak tanımlanıyor.

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin korkulu rüyası olan kısırlığın nedenlerinden biri de genetik özellikler olarak tanımlanıyor. Nesiller Genetik, Yeni Nesil Dizileme tekniğiyle embriyoların genetik bozukluklar açısından anne rahmine yerleştirilmeden önce test edilmesini sağlayarak tedavi süreçlerine destek veriyor. Dr. Gülay Özgön, kısırlık sorunlarının kökeninde yüzde 7-10 oranında genetik faktörlerin rol aldığını, risk taşıyan çiftler için genetik analizlerin önemli olduğunu belirtti. Özgön, "Özellikle ileri yaş anne adayları, tekrarlayan gebelik kayıpları ve daha önce anomalili gebelik öyküsü olan, ikiden fazla başarısız tüp bebek uygulanmış, translokasyon taşıyıcısı, tek gen veya X kromozomuna bağlı geçiş gösteren hastalıkları taşıyan, hastalıklarına tanısı konmayan veya hastalıklı bir çocuk sahibi olan çiftler hekimlerinin kılavuzluğunda genetik risk faktörlerini mutlaka değerlendirmeli ve gereken testleri yaptırmalılar" dedi.

Etiketler : Tüp bebekte genetik Nesiller Genetik Dr. Gülay Özgön
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