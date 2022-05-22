Tüp bebek transferi sonrası hareketsiz kalmayın

Anne adayları 'tüp bebek transferi' sonrası yatak istirahatine yöneliyor fakat hekimler bunu kesinlikte önermiyor. Yatak istirahati ile embriyoya yeterli kan akışı sağlanmamaktadır. Bu da tutunamama şansızlığını artırır.



Tüp bebek (IVF) yöntemi, çocuk sahibi olamayan çiftlere uygulanan ve uzun süredir kullanılan bir yardımcı üreme tekniğidir. Günümüzde en çok tercih edilen kısırlık tedavilerinin başında "Tüp bebek" geliyor. Nedeni açıklanamayan kısırlık, enfeksiyon, tüplerde tıkanma, erkeğin sperm kalite düşüklüğü, kilo veya ileri yaştan kaynaklanabilen durumlarda tüp bebek yöntemi ile çiftler bebek sahibi olabiliyor. Döllenen yumurtalar bölünmeye başlayıp, embriyo adı verilen ilk gelişim aşamalarını laboratuvar ortamında geçirirken, anne adayının rahmine yerleştirilir. Bu aşamadan sonra elde edilen gebeliğin doğal yollarla oluşan gebeliklerden farkı kalmaz. Doğal gebelikten farkı dölleme işleminin laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmesi ve döllenen yumurtaların anne rahmine tekrar geri yerleştirilmesidir.

GÜNLÜK RUTİN İŞLERE DEVAM EDİLMELİ

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, tüp bebek tedavisi görmüş ve transferi yapılmış anne adaylarının nelere dikkat etmeleri gerektiği hakkında bilgiler verdi.

"Bu dönemde birçok anne adayı yatak istirahatine yöneliyor fakat biz hekimler bunu kesinlikte önermemekteyiz" diyen Prof. Dr. Gökalp Öner, "Yatak istirahati ile embriyoya yeterli kan akışı sağlanmamaktadır. Bu da tutunamama şansızlığını artırır. Bu anlamda ağır olmamak şartı ile günlük rutin işlerin yapılmasını şiddetle tavsiye etmekteyiz" diyerek anne adaylarının hasta psikolojisine girmemesi konusunda uyardı.

İLAÇLARI DÜZENLİ KULLANIN

Transfer sonrası verilen tüm ilaçları dikkatli ve düzenli kullanmak tedavi sürecinin en önemli kısmıdır. Belirlenen zaman diliminde ve saatlerde ilaçları alıyor almak tutunmayı sağlayacaktır. Zamanında ilaçların alınmaması tutunmama riskini artırır.

BOL BOL SU İÇİLMELİ

Transfer sonrası rahmin kasılmaması çok önemlidir. Bu anlamda sıvı alımı ile rahmin kasılması en aza indirgenebilir. Aynı zamanda tutunacak embriyoya giden kan akışı da artmış olacaktır.

AKDENİZ DİYETİ ÖNERİLİYOR

Transfer sonrası dönemde bol yeşillik ağırlıklı beslenmek, zeytinyağlı yiyecekleri tüketmek, yağlı tohumlar almak kısaca Akdeniz usulü beslenme önermekteyiz. Böylelikle tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini de artacaktır. Bu besinler embriyo tutunmasını da artıracaktır.

VİTAMİN TAKVİYESİ ÖNEMLİ

Bağışıklık sistemi, embriyo tutunmasını doğrudan etkiler. Bu sebeple bu dönemde anne adaylarının hiçbir vitamin ve mineral eksikliği yaşamasını istemiyoruz. Özellikle C, E vitaminleri, folik asit ve demir bu anlamda oldukça önemli vitamin ve minerallerdir. Mutlaka takviyesinin yapılması gerekir.

KABIZ OLMAKTAN KAÇININ

Kabız kalmak, tuvalete çıkamamak ve buna bağlı ıkınmak durumunda karın zorlandığı için buna bağlı olarak rahim kasılabilir. Bu sebeple kabız kalmamaya yönelik ilaçlar alınması faydalı olur.

İLK 24 SAAT UZUN YOLCULUK YAPMAYIN

"Embriyo transferi sonrası ilk 24 saat oldukça önemlidir" diyen Prof. Dr. Gökalp Öner, "Bebeğin rahme tutunması gerçekleşir. Yolculuğa bağlı sarsıntı, yorgunluk ve yaşanan stres rahmi kasarak bebeğin tutunmasını olumsuz etkiler. Bu yüzden ilk 24 saat 2 saatten saha uzun yolculukları önermiyoruz" diyor.

BİTKİSEL KÜRLERE BAŞVURMAYIN

Bu dönemde bizler kesinlikle rahmin kasılmasını istemeyiz. Bazı bitkisel kaynaklı kürlerin rahmi kastığını annelerimiz üzerinde gördüğümüz için bu tür kürlerden kesinlikle uzak durulmasını tavsiye ediyoruz.

STRESTEN UZAK DURUN

Stres özellikle istemsiz kasların kasılmasına sebep olur. Rahim de bu kasa sahip organlardan biridir. İnsan vücudunda meydana gelen stres faktörü ile rahim de kasılır. Bizlerin transfer sonrası ilk istediğimiz şey; rahmin gevşek kalmasıdır. Bu anlamda tüm anne adaylarından transfer sonrası rahat olmalarını, strese girmemelerini, oksijen dolu bol yürüyüşler yapmalarını ve olumlu düşünerek bu süreci geçirmelerini özellikle istemekteyiz.