Tüp bebek tedavisinden önce kilo verin

Tüp bebek tedavisi görecek olan çiftlere önerilerde bulunan Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, "Çocuk sahibi olmaya çalışılan süreçte sigara ve alkolden uzak durmak gerekiyor. Yapılan tüm çalışmalar sigarayı pasif veya aktif tüketmenin hem yumurta, hem de sperm kalitesini olumsuz etkilediğini göstermektedir. Hatta embriyonun rahme tutunmasını negatif etkileyerek tüp bebekte gebelik başarısını düşürür. Ayrıca kilo vermek de önemli. Fazla kilolu olmak yumurta kalitesini negatif etkilerken, mevcut kilonun yüzde 10'u kadar kilo vermek yumurta kalitesini 5 kat artırır" diye konuştu.

