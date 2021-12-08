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08 Aralık 2021 Çarşamba 11:18:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 11:18:00

Tüm dünyaya yeniden korku salan Omicron varyantı ilk kez görüntülendi

Kaynak: DHA

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Hong Kong Üniversitesinden araştırmacılar koronavirüsün Güney Afrika menşeli varyantı Omicron'u görüntüledi. İşte tüm dünyayı yeniden teyakkuz haline sokan o tehlikeli varyantın elektro-miksroskobik görüntüsü...

Hong Kong Üniversitesi Li Ka Shing Tıp Fakültesi (HKUMed) tarafından Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsünün ortaya çıkarıldığı duyuruldu.

HKUMed'den yapılan açıklamada, araştırmacılar tarafından SARS-CoV-2 virüsünün Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsünün ortaya çıkarıldığı belirtildi. Üniversite tarafından yayınlanan fotoğrafın solunda, küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllerle hücre hasarını gösteren, SARS-CoV-2 Omicron varyantı ile enfeksiyondan sonra bir maymun böbrek hücresinin (Vero E6) düşük büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı ifade edildi. Fotoğrafın sağında ise yüzeylerinde korona şekilli sivri uçlara sahip viral partikül kümelerini gösteren enfekte bir Vero E6 hücresinin yüksek büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı belirtildi.

Etiketler : Hong Kong Üniversitesi SARS-CoV-2 Omicron varyantı korona
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