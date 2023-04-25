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25 Nisan 2023 Salı 07:19:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 07:19:00

Tükenmişlik Sendromu sadece iş hayatını etkilemiyor

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Tükenmişlik sendromunun tüm dünyaya yayılan geniş sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor.

Tükenmişlik sendromunun tüm dünyaya yayılan geniş sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler sonucunda ortaya çıktığı düşünülüyor. Sendromun psikolojik, fiziksel ve davranışsal belirtileri olduğunu ve yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirten Klinik Psikolog Eslem Fulya Ekşi, tükenmişlik sendromunun bireysel bir süreç olmasıyla birlikte zaman içerisinde kişinin aile, iş ve sosyal yaşam alanları üzerinde de etkisinin oluşabileceğini söylüyor. Ekşi, tükenmişlik sendromunun performans düşüklüğüne ve yapılan işin niteliğine yansıdığını söylüyor. Ekşi şöyle devam ediyor: "Bu durum kişinin motivasyonunu etkileyerek kendini başarısız hissetmesine neden olabilir. Tükenmişlik sendromu ilerledikçe kişinin birçok alandaki işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum beraberinde kaygı bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, depresyon gibi diğer psikiyatrik hastalıkları beraberinde getirebilir. Bu nedenle tükenmiş hissettiğinizde ilk adımınız mutlaka hem yaşamınızı yeniden düzenleyebilmeye hem de tükenmişliğin yarattığı psikolojik sorunlarla başa çıkabilmeye dönük bir uzmandan yardım almak olmalıdır."

Etiketler : Tükenmişlik Sendromu Klinik Psikolog Eslem Fulya Ekşi tükenmişlik
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