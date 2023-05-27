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27 Mayıs 2023 Cumartesi 07:20:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2023 Cumartesi 07:20:00

Tüberkülozun ilacı: Güneş ışığı

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Diğer adıyla verem hastalığı olan tüberkülozun eski bilinen hastalıklardan biri olduğunu ifade eden uzmanlar, verem hastalığının Mycobacterium Tuberculosis isimli bakteriden, basilden kaynaklandığını aktardı.

Diğer adıyla verem hastalığı olan tüberkülozun eski bilinen hastalıklardan biri olduğunu ifade eden uzmanlar, verem hastalığının Mycobacterium Tuberculosis isimli bakteriden, basilden kaynaklandığını aktardı. Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güven, bu hastalığın hava yolu ile yayılabilen bulaşıcı bir hastalık olduğunu ifade ederek, "Tüberküloz, aynı zamanda tedavisi olan bir hastalık olmasına rağmen tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor. Verem önemli bir halk sağlığı sorunudur. Dünyada yaklaşık 9 milyon tüberküloz hastası olduğu tahmin edilmektedir. 1,5 milyon hasta bu hastalıktan dolayı kaybedilmektedir" dedi. Tüberküloz hastalığının erken tanısı ve tedavisinin önemli olduğuna dikkat çeken Güven, "Düzenli tedavi ile haftalar içinde bulaşıcılık kaybolur. Tüberküloz basili güneş ışığına karşı duyarlıdır ve kısa sürede yok olur. Bu nedenle hastaların kaldığı odanın sık havalanması, güneş alması önemlidir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Tüberküloz Güneş ışığı Mycobacterium Tuberculosis
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