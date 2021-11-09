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09 Kasım 2021 Salı 07:30:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 07:30:00

Tüberküloz hasta sayısı yarı yarıya azaldı

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Verem hastalığı, yani tıbbi adıyla tüberküloz hava yoluyla bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır. Verem hastalığı Mycobacterium Tuberculosis isimli bakterilerden kaynaklanır.

Verem hastalığı, yani tıbbi adıyla tüberküloz hava yoluyla bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır. Verem hastalığı Mycobacterium Tuberculosis isimli bakterilerden kaynaklanır. Verem hastalığı tedavi edilebilir ve verem aşısı ile önlenebilir bir hastalıktır. Verem hastalığı yani akciğer tüberkülozu havaya salınan mikroskobik damlacıklar yoluyla insandan insana yayılan bakterilerden kaynaklanır. Sağlık Bakanlığı'nca yürütülen Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı sayesinde, toplam hasta sayısı ve hastalığın görülme hızında 2005'e kıyasla yüzde 56,5 azalma kaydedildi. "Türkiye'de Verem Savaşı 2020 Raporu"na göre 2005'te 20 bin 535 olan tüberküloz hasta sayısı 2019'da 11 bin 401'e, 2020'de ise 8 bin 925'e düştü.

Etiketler : Tüberküloz hasta sayısı Verem hastalığı Mycobacterium Tuberculosis
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