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02 Aralık 2021 Perşembe 07:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2021 Perşembe 07:30:00

Trabzon hurmasını günde iki taneden fazla yemeyin

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Zengin C vitamininin yanı sıra birçok mineral içeren, bol lifli Trabzon hurmasının çok fazla tüketilmesi durumunda midede taşlaşmış gıda artığına dönüşebilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması önerildi.

Zengin C vitamininin yanı sıra birçok mineral içeren, bol lifli Trabzon hurmasının çok fazla tüketilmesi durumunda midede taşlaşmış gıda artığına dönüşebilme ihtimalinin göz önünde bulundurulması önerildi. Opr. Dr. Şaban Uysal, "cennet hurması" adıyla da bilinen Trabzon hurmasının A, B, B1, B2, B3 ve C vitaminleri, çinko, demir ve kalsiyum gibi çeşitli mineralleri içerdiğini ama doğal şekerleri de barındırdığını aktardı. Trabzon hurmasının "azı karar, çoğu zarar" mantığı ile tüketilmesini öneren Uysal, çok fazla tüketilmesinin çeşitli sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Uysal, şeker oranı yüksek meyveyi özellikle diyabet hastalarının dikkatli tüketmeleri gerektiğinin altını çizerek, "Belki ara öğünlerde tüketmeleri gerekir. Bunun dışında çok kullanıldığı takdirde reflü şikayetleri dediğimiz mide, bağırsak sisteminde bazen tıkanıklık, şişkinlik yapabilmektedir. Bununla alakalı olarak da çok fazla tüketilmemesi gerekir" dedi. Yorgunluk ve stresi azaltan Trabzon hurmasının günde en fazla iki tane tüketilmesini tavsiye eden Uysal, zaman zaman bu meyvenin çok fazla tüketilmesine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvuranlar olduğunu ifade etti.

Etiketler : Trabzon hurması C vitamini Opr. Dr. Şaban Uysal cennet hurması
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