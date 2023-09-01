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01 Eylül 2023 Cuma 07:13:00 - Güncelleme:01 Eylül 2023 Cuma 07:13:00

Tozlu ortam farenjit riskini artırıyor

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Kış aylarında sıklıkla solunum yolu hastalıklarıyla karşılaşılıyor.

Kış aylarında sıklıkla solunum yolu hastalıklarıyla karşılaşılıyor. Prof. Dr. Ziya Saltürk, "Farenjit akut farenjit ve kronik farenjit olmak üzere iki çeşittir ve bu iki çeşit, belirtileri anlamında birbirinden farklılık gösterir. Kronik farenjit genellikle 4-7 yaş arasındaki çocuklarda görülürken bir yaşın altındaki çocuklarda görülme olasılığı çok daha azdır. Bu hastalık mesleğe bağlı olarak veya çalışma ortamına bağlı olarak da görülebilir. Tozlu ortamlar ve kimyasal buharlara maruz kalan kişilerde de bu hastalığın görülme olasılığı oldukça yüksektir. Aynı zamanda alerjik rinit ve reflü gibi bir hastalığı bulunan kişilerde de yaygın olarak görülebilir" dedi.

Etiketler : Prof. Dr. Ziya Saltürk solunum yolu hastalıkları rinit ve reflü
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