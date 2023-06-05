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05 Haziran 2023 Pazartesi 12:00:00 - Güncelleme:05 Haziran 2023 Pazartesi 12:00:00

Tozlu hava uyarısı: Maskesiz dışarı çıkmayın

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Uzmanlar, tozlu havalara özellikle astım, bronşit ve alerjisi olan hastalar ile yaşlıların dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, fırtınanın içindeki toz zerreciklerinin ve toz partiküllerinin ağız ve burun yoluyla akciğere girerek nefes darlığı oluşturacağına ve ölümle sonuçlanabileceğine vurgu yaptı.

Şenyiğit, "Toz fırtınaları genellikle ilkbahar ve yaz dönemlerinde başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere ülkemizi etkileyen çok önemli sağlık sorunlarından biridir. Özellikle Ortadoğu ve Afrika'dan kalkan, alçak basınç sistemine bağlı olarak kalkan tozların rüzgarlar vasıtasıyla, bölgemize taşınması suretiyle bazen birkaç gün bazen de 1-2 hafta kadar süre ve sağlığı önemli derecede etkileyen faktördür" dedi.

Toz fırtınalarının çok olduğu dönemlerde daha fazla sağlık sorunlarıyla karşılaştıklarını belirten Şenyiğit, "Toz fırtınalarının özellikle bazı hastalarda akciğerlere burun ve ağız yoluyla alınmasıyla ilgili birtakım ciddi sağlık problemleriyle karşılaşıyoruz. Özellikle astım, bronşit ve alerjisi olanların bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Bugünlerde de bölgemizde ciddi anlamda toz fırtınaları bulunmaktadır. Bahsi geçen hastalarımızın mümkünse bu dönemde dışarı çıkmaması lazım. Dışarı çıkılması gerekiyorsa mutlaka maskeyle çıkılması gerekmelidir. Ancak yoğunluğa bağlı olarak sağlıkla ilgili sorunlar da artabilir. Özellikle toz fırtınalarının yoğunluğun çok olduğu dönemlerde daha fazla sağlık sorunlarıyla karşılaşıyoruz" diye konuştu.

Etiketler : tozlu hava maske sağlık
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