VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ünlü ikiliden başrolde 3. buluşma
Gündoğan'dan Lamine Yamal açıklaması
Kahvaltıların vazgeçilmezi: Şakşuka yumurta tarifi
Aşklarını ilan etmişlerdi... Ünlü çiftten peş peşe açıklamalar
Topuk çatlağı olanlar dikkat
Adana Demirspor idmanlara başladı
01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:11:00 - Güncelleme:01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:11:00

Topuk çatlağı olanlar dikkat

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Topuk çatlakları, hem estetik hem de sağlık açısından rahatsızlık verici olabilir. Çoğu zaman kuru ve kalınlaşmış cilt nedeniyle ortaya çıkar, ancak bazen daha ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. İşte topuk çatlağı hakkında bilmeniz gerekenler...

Topuk çatlakları, genellikle kuru cilt ve aşırı baskıdan kaynaklanır, ancak bazen ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Uygun tedavi ve bakım yöntemleriyle bu rahatsızlıkların önüne geçmek mümkündür. Eğer topuk çatlaklarınız kronikleşiyor veya ciddi ağrı ve kanamaya neden oluyorsa, bir sağlık profesyoneline başvurmanız önerilir. İşte topuk çatlağı ile ilgili detaylar...

TOPUK ÇATLAĞININ OLASI NEDENLERİ

1. Kuru Cilt:

- Topuk çatlaklarının en yaygın nedeni cildin aşırı kurumasıdır. Yetersiz nemlendirme, cildin elastikiyetini kaybetmesine ve çatlakların oluşmasına yol açar .

2. Uzun Süre Ayakta Durma:

- Özellikle uzun süre ayakta kalmayı gerektiren işler yapan kişilerde topuk çatlakları daha yaygındır. Ayakta durma, topuklara fazla baskı uygulayarak çatlakların oluşmasına neden olabilir .

3. Obezite:

- Fazla kilolu olmak, ayaklara ekstra baskı yapar ve bu da topuk derisinin genişlemesine ve çatlamasına yol açabilir .

4. Yanlış Ayakkabı Seçimi:

- Uygun olmayan, arka kısmı açık ayakkabılar giymek de topuk çatlaklarına yol açabilir. Bu tür ayakkabılar topukları yeterince desteklemez ve çatlaklara neden olabilir .

5. Sağlık Sorunları:

- Diyabet: Diyabet hastalarında sinir hasarı ve dolaşım problemleri, cilt kuruluğuna ve çatlaklara neden olabilir.

- Tiroid Problemleri: Hipotiroidizm gibi tiroid sorunları da cildin kurumasına ve çatlamasına yol açabilir .

- Cilt Hastalıkları: Egzama, sedef hastalığı gibi kronik cilt hastalıkları, topukların kurumasına ve çatlamasına neden olabilir .

BELİRTİLER VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Belirtiler:

- Kuru ve kalınlaşmış cilt

- Derin çatlaklar

- Ağrı ve hassasiyet

- Kanama ve enfeksiyon (ileri vakalarda)

TEDAVİ YÖNTEMLERİ:

1. Nemlendirici Kullanımı:

- Yoğun nemlendiriciler veya topikal üre içeren kremler kullanarak cildi nemlendirin.

2. Ayak Banyoları:

- Ilık suya Epsom tuzu ekleyerek ayak banyosu yapmak, ölü derinin yumuşamasına yardımcı olur.

3. Ayak Törpüsü Kullanımı:

- Topuklardaki kalınlaşmış deriyi nazikçe törpüleyerek temizleyin.

4. Ayakkabı Seçimi:

- Topukları destekleyen, rahat ve kapalı ayakkabılar tercih edin.

5. Sağlık Kontrolü:

- Diyabet veya tiroid sorunları gibi altta yatan sağlık problemleriniz varsa, düzenli olarak doktor kontrolüne gidin.

Etiketler : topuk çatlağı kuru ayak kuru deri sağlık deri hastalıkları
Yalnız olmayacağım

Yalnız olmayacağım
Bodrum buluşması

Bodrum buluşması
'Yabancı Damat' evleniyor

'Yabancı Damat' evleniyor
'Yaş sorun değil'

'Yaş sorun değil'
Margot Robbie benzetmesi

Margot Robbie benzetmesi
Artık annesinin himayesinde

Artık annesinin himayesinde
Trafiğe helikopterli çözüm

Trafiğe helikopterli çözüm
'İşle aşkı karıştırmam'

'İşle aşkı karıştırmam'
"3.5 saat canlı çalıyoruz"

"3.5 saat canlı çalıyoruz"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX