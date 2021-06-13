Toprağa temas etmek antidepresan etkisi yapıyor

Koronavirüs pandemisinin neden olduğu stresi atmak için uzmanlar toprakla ilgilenmeyi ve bahçe işleri yapmayı öneriyor. Toprakta bulunan yararlı bir mikrobun beyinde antidepresan etkisi yaptığını belirten uzmanlar, yararlı bakterilerin özellikle deride oluşan alerji semptomlarını gidermeye yardımcı olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, stresi vücuttan atmanın en etkili yönteminin de toprakta yalın ayak yürümek olduğunu söylüyor. Yapılan araştırmaların, sağlıklı bir toprağın yapısında bulunan Mycobacterium vaccae adlı bir mikrobun beyindeki nöronlar üzerinde Fluoksetin (Prozac) türevi antidepresanlara benzer bir etki ettiğini doğruladığını vurgulayan Uzman Klinik Psikolog İhsan Öztekin, "Bu 'mutlu' mikroplar, mutluluk hormonu olarak bilinen serotonin üretimini artıran sitokin seviyelerinin yükselmesini sağlıyor. Serotonin seviyelerinin azalması, depresyon, kaygı, obsesif kompulsif bozukluk (OKB) ve bipolar bozuklukla doğrudan ilişkiliyken, yeterince serotonin salgıladığımızda kendimizi mutlu ve rahat hissedebilmemiz mümkün olur. Toprakla uğraştığımızda maruz kaldığımız bu yararlı mikrop, tıpkı bir antidepresan gibi davranarak mutluluğumuzu destekliyor" diye konuştu.

