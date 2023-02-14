Toplum genelinde kaygı bozukluğu oluşması doğal

Deprem sonrasında insanların ruhsal açıdan göstereceği reaksiyonlar kişide farklı özellikler gösterebilir. Duygu, düşünce ve davranışlarına kadar yansıyan travmalar, her kişide farklı reaksiyon vermektedir. Bu durum sadece depremi hissedenlerde değil depremi, iletişim araçlarından takip edenlerde de stres bozukluğuna neden olduğu gözükmektedir. Afet sonrası ya da afet olaylarına maruz kalma durumunda yaşanacak ruhsal bozuklukların ortaya çıkmasını kolaylaştıracak risk faktörlerinin bilinmesi, ruhsal sağlık sorunlarıyla karşılaşma esnasında müdahaleyi kolaylaştırmaktadır. Uzmanlar deprem sonrası kaygı bozukluğu yaşanmaması için şu önerilerde bulundu: Kendinizi endişeli hissettiğiniz durumlarda yavaş nefes almaya özen gösterin. Önceden de psikolojik rahatsızlığı bulunan kişilerin, tedavi planına bağlı kalmalıdır. Sosyal bağlantılar kurmaya özen gösterilmelidir. Normal rutinlerin dışına çıkmamaya özen gösterilmelidir. Açık iletişim hatlarında olmaya önem verilmelidir. Çocuk ve gençlerde endişe, şok ve panik durumu olduğundan aynı soruyu tekrar sorabilirler. Bu soruları sormalarına izin verilmelidir.

