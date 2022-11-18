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18 Kasım 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 07:30:00

Tokalaşma veya para alışverişiyle "uyuz" geçmez

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Uzmanlar, her yıl dünyada 300 milyondan fazla kişinin uyuz ve bite yakalandığını, bunların kişiden kişiye yakın temas veya ortak kullanılan eşya ile bulaştığını belirterek, kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Uzmanlar, her yıl dünyada 300 milyondan fazla kişinin uyuz ve bite yakalandığını, bunların kişiden kişiye yakın temas veya ortak kullanılan eşya ile bulaştığını belirterek, kişisel temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Uzm. Dr. Derya Can, uyuzun tüm yaşamını insan derisinde geçirdiğini, dış koşullarda ise en fazla 4 gün yaşadığını, kişiden kişiye 15-20 dakikalık yakın temasla veya ortak kullanılan eşya ile bulaştığını, tokalaşma veya para alışverişiyle bulaşmasının zor olduğunu, bulaştan 3-6 hafta sonra kaşıntı şikayetinin başladığını aktardı. En sık klinik tablonun göbek etrafı, kasıklar, genital bölge, el ve ayak bileği ile parmak araları gibi kıvrım yerlerindeki küçük kırmızı kabarcıklar ve sivilceler olduğunu vurgulayan Can, uyuz tedavisinde sülfürlü karışım ilaçlar veya permetrin losyon kullanıldığını, tedavideki en önemli altın kuralın, hastayla yakın temas halindeki herkesin şikayeti olsun veya olmasın tüm vücuda ilacın sürülmesi gerektiğini bildirdi.

Etiketler : Uzm. Dr. Derya Can genital bölge uyuz tedavisi
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