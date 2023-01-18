Titreme hastalığı: tremor

Kişinin istemsiz şekilde titremesi şeklinde ortaya çıkan tremor hastalığının, kişinin yaşam kalitesini önemli oranda düşürdüğüne dikkat çeken Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "esansiyel tremor" denilen titremenin genetik geçişli olduğunu söyledi. Esansiyel tremorun genellikle çocukluk çağlarında kişi tarafından fark edildiğini kaydeden Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "Esansiyel tremor, yazarken çizerken ya da heyecanlanınca artar. Fakat yıllar geçtikçe on yılda bir 10'lu yaşlar alınınca titremenin şiddeti artar ve 50-60 yaşlarında gerçekten günlük yaşamı zorlaştırıcı bir hale gelebilir" dedi. İlaç tedavisinin yan etkileri bulunduğunu belirten Prof. Dr. Sultan Tarlacı, titremeyi önleyici bilekliklerin de etkili olduğunu söyledi.

