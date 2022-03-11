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11 Mart 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:11 Mart 2022 Cuma 08:30:00

Tiroit hastalıkları gebe kalmayı zorlaştırabilir

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Gebeliğin tiroit bezi fonksiyonlarında fizyolojik değişikliklere yol açabileceğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Türkan Mete, "Bu değişikliklerin nedeni gebelikte artan tiroit hormonu ihtiyacını karşılamaktır. dedi.

Gebeliğin tiroit bezi fonksiyonlarında fizyolojik değişikliklere yol açabileceğini belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Türkan Mete, "Bu değişikliklerin nedeni gebelikte artan tiroit hormonu ihtiyacını karşılamaktır. Fetüsün tiroit bezi gebeliğin 10'uncu haftası civarında tiroit hormonu sentezlemeye başlasa da, gebeliğin 24'üncü haftasına kadar anneden plasenta aracılığıyla gelen tiroit hormonuna bağımlıdır. Bu nedenle gebenin tiroit bezi fonksiyonlarının yüzde 30-50 oranında artması gerekir" dedi. Doç. Dr. Türkan Mete, "Daha çok tiroit hormon sentezlenmesi için daha çok yapı taşına yani iyot alımına ihtiyaç vardır. Yetişkinlerde günlük iyot ihtiyacı 100-150 mikrogram iken, gebelikte günlük iyot ihtiyacı 250 mikrogramın üstüne çıkmaktadır. Gebelikte iyot ihtiyacı artışı, hem tiroit hormon sentezindeki artışa hem de plasentadan fetüse iyot geçişine ve gebelerde idrarla iyot atılımı artışına bağlıdır. Bu nedenle gebe kadınlarda günlük 150 mikrogram iyot desteği yapılmalıdır. Bu sayede anne ve fetüs için yeterli tiroit hormonu sentezi sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Tiroit hastalıkları Doç. Dr. Türkan Mete tiroit hormon sentezi
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