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01 Ekim 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 09:30:00

Tiroid kanserinin görülme sıklığı yüzde 185 arttı

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Uluslararası tıp dergilerinden JAMA'da yayınlanan yeni bir çalışma, tiroid kanserinin görülme sıklığının dünyada yüzde 185 arttığını gösterdi. 195 ülkenin bulunduğu çalışmada Türkiye de yer alıyor.

Uluslararası tıp dergilerinden JAMA'da yayınlanan yeni bir çalışma, tiroid kanserinin görülme sıklığının dünyada yüzde 185 arttığını gösterdi. 195 ülkenin bulunduğu çalışmada Türkiye de yer alıyor. Endokrin Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Tiroid kanserinin görülme sıklığı tüm dünyada yüzde 185 arttı ve bu endişe verici bir değer. Bununla birlikte hastalığa bağlı ölüm oranlarında da yükselme görülüyor. Hatta bu artış hızının yüzde 80'lere ulaştığı ülkeler var. Türkiye'ye baktığımızda, ne yazık ki ülkemizde de tiroid kanseri vakalarında artış söz konusu. İyi haber şu ki, ölüm oranları dünya ile aynı paralellikte gitmiyor. ABD, Çin ve Hindistan'da ölüm oranları artarken, Türkiye'de azalıyor. Bu önemli bir nokta. Konunun derinine indiğimizde Türkiye'de tiroid hastalıkları ve guatr konusunda farkındalığın olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

EN ÖNEMLİ ETKEN GENETİK FAKTÖRLER

Türkiye'de özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesinde tiroid kanserinin ve guatrın yaygın olarak görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Erhan Ayşan, "Bununla ilgili bir farkındalık var ve bu sayede insanlarımız tiroid ve guatr ile ilgili şüpheleri olduğunda hemen doktora gidebiliyorlar. Bu, ülkemiz için önemli bir avantaj. Yapılan araştırmada da dikkat çekildiği üzere, genetik faktörlerin tiroid hastalıkları ve tiroid kanseri için çok önemli bir etken olduğunu görüyoruz. Ailede bir kişide bile tiroid kanseri ya da guatr tespit edildiğinde diğer aile bireylerinin artmış bir risk altında olduğunu biliyoruz. Tiroid kanseri açısından ikinci önemli faktör ise radyasyon maruziyeti. Çevresel faktörler ve sigara kullanımı da tiroid kanserinde riski artırıcı unsurlar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Tiroid kanseri Türkiye Prof. Dr. Erhan Ayşan Uluslararası tıp dergileri JAMA
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