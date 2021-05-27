Tiroid belirtisi: Sinir ve huzursuzluk

Uluslararası Tiroid Farkındalık Haftası'nda Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Sıldıroğlu, tiroid hastalıkları hakkında açıklamalarda bulundu. Tiroid hastalıklarının toplumda çok sık görüldüğünü söyleyen Sıldıroğlu, "Herhangi bir hastalığa bağlı olduğu düşünülmeyen sinirlilik, çarpıntı, terleme, sıcağa tahammülsüzlük, huzursuzluk, obezite veya kilo alamama gibi birçok durum tiroid bezi ile ilgili olabilir" diye konuştu. Belirtilerin çoğunun tiroid bezinin az ya da çok çalışmasına bağlı olduğunu ifade eden Sıldıroğlu, "İlerleyen yaşlarda tiroid bezi ile ilgili olabilecek bu ve benzeri bulguların, sadece halk arasında değil, doktorlar arasında dahi tiroid bezi ile ilişkisi çoğu zaman akla gelmiyor" dedi.



KİMLER TETKİK YAPTIRMALI?

Ultrasonografi yapılması gerektiğini belirten Sıldıroğlu şu ifadeleri kullandı: "Zayıf olmasına rağmen kötü kolesterol (LDL) seviyesi yüksek olan bireylerde; dejenerasyon olmadan özellikle bacaklarda oluşan eklem ya da kas ağrısı çekenlerde, geçmeyen kabızlık şikayeti olanlarda, kalp kasında güçsüzlük ve zayıf atıma bağlı kalp yetmezliği teşhisi konulanlarda, akciğerlerde ve bacaklarda ödem - su toplanması olanlarda, depresyon yada psikoz gibi psikiyatrik problemleri olan halüsinasyon dediğimiz hayaller gören ve unutkanlık problemi yaşayarak yaşlılığa bağlı bunama zannedilen durumlarda tiroid fonksiyonlarına bakılmalı, hipotiroidiye açısından araştırılmalı ve tiroid bezine yönelik ultrasonografi yapılmalıdır."