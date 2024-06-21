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Tırnakta siyah leke, cilt kanseri öncüsü olabilir
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21 Haziran 2024 Cuma 21:51:00 - Güncelleme:21 Haziran 2024 Cuma 21:51:00

Tırnakta siyah leke, cilt kanseri öncüsü olabilir

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Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, tırnak dibinde görülen siyah lekenin bir cilt kanseri öncüsü olabileceğini ve geç kalındığında çok hızlıca ölümcül olabilecek bir tümöre dönüşebileceğini söyledi.

Özden "Tırnaklarda lekeler, daha doğrusu siyah çizgilenmeler cilt altı kanserinin bir bulgusu olabilir. Aynı cildin herhangi bir yerinde cilt kanseri görülebileceği ve bir ben gördüğümüzde bunun bir dermatolog tarafından bilgisayar desteğinde muayene edilmesi gerektiği gibi tırnak dibinde de bu gelişebilir ve tırnak dibinde görülen bir siyah leke gerçekten ciddi anlamda bilgisayarla muayene edilmesi gereken bir cilt kanseri öncüsü olabilir" diye konuştu.

Etiketler : Tırnakta siyah leke Cilt Kanseri Prof. Dr. Müge Güler Özden
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