TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik "Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı" başvuruları başladı
Kaynak: AA
Bakan Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı'nda başvuruların başladığını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerdeki TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara yönelik hayata geçirilen Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı'nda başvuruların başladığını açıkladı.
Tip-1 diyabet tanısı almış çocuklarımızın yaşam kalitelerini artırmak için yeni bir program hayata geçiyoruz.— Derya Yanık (@deryayanikashb) January 6, 2023
"Glikoz Ölçüm Cihazı Yardım Programı"na başvurmak isteyen sosyal yardım faydalanıcısı hanelerimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvuru yapabilirler. pic.twitter.com/g17B9HBUCj
- TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklara "Şeker Ölçüm Cihazı Yardımı" başvuruları başladı
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