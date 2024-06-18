TikTok bağımlılık yapıyor

Sosyal medya platformu TikTok kullanımı artıyor. İnsanlar izledikleri kısa videolarla odaklanma sorunu yaşıyor.

BEYNİN YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR

Konsantrasyonu sağlamanın da beyin sağlığıyla ilişkili olduğu biliniyor. Araştırmalara göre TikTok insanın bu yeteneğini öldürüyor. Beynin yapısını değiştiren TikTok ayrıca bağımlılık yapıyor.