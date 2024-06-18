TikTok bağımlılık yapıyor
Sosyal medya uygulamalarının sık kullanımı aslında sağlığımızı kötü yönde etkiliyor. O uygulamaların başında da TikTok yer alıyor. İnsanların izledikleri kısa videolar, beyin yapısını değiştirirken odaklanma sorununu ortaya çıkarıyor.
Sosyal medya platformu TikTok kullanımı artıyor. İnsanlar izledikleri kısa videolarla odaklanma sorunu yaşıyor.
BEYNİN YAPISINI DEĞİŞTİRİYOR
Konsantrasyonu sağlamanın da beyin sağlığıyla ilişkili olduğu biliniyor. Araştırmalara göre TikTok insanın bu yeteneğini öldürüyor. Beynin yapısını değiştiren TikTok ayrıca bağımlılık yapıyor.