Tıkalı damarlar stent ve balonla açılıyor

Koroner arter hastalığında kullanılan ve daralmış, tıkanmış damarları açmak için yapılan bir uygulama olan stent ve balon tedavisi hakkında açıklamalarda bulunan Kardiyoloji uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Okan Er, "Damar tıkanıklığı olan bir hastaya stent takılmazsa, kalp kası kanlanmasının bozukluğuna bağlı olarak kalp yetmezliği görüyoruz" dedi. Okan Er, "Hastalarımızın hayat kalitesini bozan göğüs ağrısı, sırt ağrısı, göbek deliğinin üst bölümünde epigastrik bölge dediğimiz yerde ağrılar görebiliyoruz. Özellikle hastanemizde de uyguladığımız el bileğinden yaptığımız radiyal anjiyolardan sonra hastalarımızı aynı gün taburcu ediyoruz. Kasıktan stent taktığımız hastalarımızı biraz daha takip ediyoruz. 12-14 saat sonra taburcu edebiliyoruz. Normal hayatına dönme süresi ise genellikle 48 saati buluyor" diye konuştu.

