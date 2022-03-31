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31 Mart 2022 Perşembe 07:52:00 - Güncelleme:31 Mart 2022 Perşembe 07:55:00

Tesadüfen tespit edilen böbrek kanseri sayısı arttı

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de radyolojik görüntülemelerin artması ile beraber tesadüfen tespit edilen böbrek kanseri sayısı ve oranı çok arttı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de radyolojik görüntülemelerin artması ile beraber tesadüfen tespit edilen böbrek kanseri sayısı ve oranı çok arttı. Pandemi zamanında çok sık akciğer tomografisi çekildiği için bu sayede çok sayıda tesadüfen yakalanan böbrek kanserleri oldu. Türk Üroonkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Sözen, prostat kanserinin erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden birisi olduğunu belirterek, diğer kanser türleri gibi prostat kanserinin de sık ölümlere yol açtığını söyledi. Böbrek kanserinin böbreklerin vücudun arka kısmına yerleşen organlar olduğu için belirti vermeyen kanser türlerinden olduğunu açıklayan Sözen, "Belli hacme ulaşmadan kanama, ağrı, kilo kaybı gibi şikâyetler yapmaz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de radyolojik görüntülemelerin artması ile beraber tesadüfen yakalanan böbrek kanseri sayısı ve oranı çok arttı. Pandemi zamanında çok sık akciğer tomografisi çekildiği için böbrek de o görüntüleme alanına giriyor bu sayede de çok sayıda tesadüfen yakalanan böbrek kanserleri oldu" ifadelerine yer verdi.

Etiketler : böbrek kanseri kilo kaybı radyolojik görüntüleme
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