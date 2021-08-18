Terleme sorunu olanlar acı ve ekşi tüketmesin

Bölgesel aşırı terlemesi olan hastaların yaşam şeklini bilinçli veya bilinçsiz değiştirdiğini, baharatlı yiyecekleri azalttığını, pamuklu kıyafetler giydiğini, yanında yedek kıyafetler taşıdığını ve sosyal ortamlardan olabildiğince uzak durmaya çalıştığına dikkat çeken uzmanlar uyarılarda bulundu. Doç. Dr. Ahmet Rauf Görür, "Salgılanan sıvı buharlaşma yoluyla vücut ısısını düşürür ve vücut sıcaklığının değişmesine neden olur. Bu durum normal ter bezlerinin duygusal uyarılara abartılı cevap vermesinden kaynaklanmaktadır. Ayak tabanı, eller ve yüzde bulunan ter bezleri kokusuz ve renksiz bir sıvı salgılarken, koltuk altı ve genital bölgelerde bulunan ter bezleri koyu kıvamlı ve kokulu sıvı salgılarlar" ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Görür, "Terlemeyi sosyal ortamlar, heyecan ve psikolojik stresler artırabilir, acı ve ekşi gıdaların yenilmesi ile de aşırı terleme olabilir. Vakaların yarıya yakın oranında aileden gelen genetik geçiş söz konusu olabilir" dedi. Bölgesel aşırı terlemenin tedavisi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Rauf Görür, "Botoks tedavisinin geçici süre ile etkili olabilir, cildiye ve plastik cerrahi uzmanları tarafından uygulanılır. El, yüz ve koltuk altı terlemelerinin kalıcı tedavisi Göğüs Cerrahisi doktorları tarafından yapılır. Ayak terlemelerinin cerrahi tedavisi ise Kalp-Damar Cerrahisi hekimleri tarafından yapılır" şeklinde konuştu.

