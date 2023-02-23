Tepkisiz olması depremden etkilenmediği anlamına gelmez

Psikolog Göksu Aymergen, "Şu anda çok tepki göstermeyebilirler. Bu, olaydan etkilenmedikleri anlamına gelmiyor. Daha sonrasında olayla ilgili öfke krizleri, ağlama nöbetleri, eve girmekte zorlanma, ebeveynden ayrılamama gibi problemler ortaya çıkabilir. Bu semptomların ortaya çıkmasının sebebi güvensizlik duygusudur" dedi.



OLAYLARIN KONUŞULMASI ÇOK ÖNEMLİ

Deprem gerçeğinin çocuklar ile konuşulması gerektiğinin altını çizen Psikolog Göksu Aymergen ise "Birincil olarak deprem bölgesinde yaşamasalar da sosyal medyadan, televizyonlardan veya ebeveynlerinin konuşmalarından olaylara maruz kalıyorlar. Korku ve kaygılarını yenebilmesi için bu olayların konuşulması, çocukla birebir temas halinde olmak önemli. Olayları ayrıntılı bir şekilde anlatmak yerine duygulardan bahsedilebilir. Bu yaşadığı duyguların normal olduğu çocuğa anlatılmalı. Baş etmesi için çocukla resim yapılabilir. Korkulacak bir şey olmadığı söylemek yerine onu anladığını belirtmek gerekir. Bu süreçte çocuğa güven duygusunu aşılamak şart. Çocuğa süreci anlatırken yaşa göre basit ve temel düzeye anlatmak önemli. Umarım en hasarsız ve sağlıklı şekilde bu süreci atlatırız" diye konuştu.