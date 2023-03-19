Ev ya da iş yeri temizliğinde kullanılan çeşitli temizlik ürünleri ve kimyasallar var. Bu ürünlerin sağlığa zarar vermeyecek şekilde kullanılması konusunda uyarılarda bulunan uzmanlar 'Kimyasalları birbiriyle karıştırmayın. Özellikle asidik ürünleri (kireç sökücü, pas sökücü, banyo temizleyiciler, klozet temizleyiciler) ve alkali ürünleri (çamaşır suyu, yağ sökücüler, fırın ve ızgara temizleyiciler, mutfak temizleyiciler) karıştırmamaya özen gösterin. Ayrıca ayrı yerlerde muhafaza edin' uyarısında bulundu. 'Temizlik yaparken mutlaka eldiven kullanın' diyen uzmanlar 'Banyo, klozet ve pisuvar temizliğinde tuz ruhu olarak bilinen ürünü kullanmayın. Banyo temizliği yarken havalandırmayı açmaya özen gösterin" uyarısında bulundu.

