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15 Haziran 2021 Salı 09:30:00 - Güncelleme:15 Haziran 2021 Salı 09:30:00

Telefonunuzu sık düşürüyorsanız dikkat! Karpal tünel sendromu olabilir

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Gündelik hayatta ve iş yaşamında ellerini aktif kullananlarda karşılaşılan karpal tünel sendromunun telefon, kitap, bardak gibi eşyaların sık sık elden düşürülmesiyle ortaya çıkıyor.

Gündelik hayatta ve iş yaşamında ellerini aktif kullananlarda karşılaşılan karpal tünel sendromunun telefon, kitap, bardak gibi eşyaların sık sık elden düşürülmesiyle ortaya çıktığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Kuyucu, "Baş, işaret ve orta parmağınızda uyuşma, karıncalanma hissi ve uzun süre geçmeyen ağrılar oluyorsa, vakit kaybetmeden bir hekime başvurmalısınız" dedi.

Karpal tünel sendromunun, avuç içinde 'karpal tünel' adı verilen içinden tendon ve sinirlerin geçtiği bir yapıda sinirin sıkışması ile meydana geldiğini belirten Kuyucu, "Bazı kırık-çıkık vakalarında, diyabet, romatizmal hastalık, lenfödem sorunu olanlarda da bu sinir sıkışabilir. Ayrıca elini aşırı kullananlarda, titreşimli aletlerle çalışanlarda, uzun süreli ve tekrarlayıcı el bileği bükülmeleri gerektiren işlerde de yine bu tünel daralarak median sinir dediğimiz içerideki ana sinir sıkışabilir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Karpal tünel sendromu telefon kitap bardak elden düşürülmesi
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